Semilibertà annullata a un 63enne 

La Cassazione annulla la semilibertà concessa dal Tribunale di Sorveglianza cittadino ad un 63enne, presunto affiliato alla Sacra Corona Unita. Motivo? I giudici cagliaritani non avrebbero motivato sul parere negativo fornito dall’Antimafia che segnalava elementi di collegamento del detenuto con un clan mafioso, basandosi solo sula buona condotta del detenuto.

L’uomo era stato condannato a 20 anni e mezzo dai giudici di Lecce per associazione di stampo mafioso, partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, detenzione illecita di stupefacenti, violazione della legge in tema di armi e bancarotta. Il 63enne stava scontando la carcerazione in Sardegna: espiata la pena per i reati ostativi, si è visto concedere la semilibertà per poter lavorare in un’agenzia funebre nella sua provincia.

La Cassazione ora ha annullato il provvedimento, rimandandolo ai giudici della Sorveglianza di Cagliari affinché integrino la motivazione in merito al parere negativo evidenziato dalla Dda.

