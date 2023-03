Semifinali, gli scontri diretti finiscono pari: il verdetto è rimandato alle sfide di ritorno  

Verdetti rimandati nel torneo Over 50. Le due semifinali di andata si sono chiuse con due pareggi e tutto si giocherà nelle sfide di ritorno in programma nel prossimo weekend. In caso di ulteriore parità, saranno i calci di rigore a decretare le due finaliste.

Al Comunale di Mulinu Becciu si è chiusa a reti bianche la sfida tra I Quartieri/De Amicis e gli Amatori Johannes. La leader della stagione regolare ha dovuto fare i conti con un avversario tignoso, che ha concesso pochissimo: nel primo tempo l’occasione buona per sbloccare il risultato capita nei piedi di Melis (su suggerimento di Monterastelli), ma il portiere della Johannes sventa la minaccia. La gara si mantiene per lunghi tratti sul filo dell’equilibrio anche nel secondo tempo, con la Johannes pericolosa a più riprese con Pala. La squadra allenata da Gianfranco Pau (che ha dovuto fare a meno dopo cinque minuti di Virdis a centrocampo) è però sempre pronta a ribattere colpo su colpo, ma i tentativi di Monterastelli e di Piras non hanno fortuna e il risultato non cambia. Il capitano de I Quartieri/Amicis Massimiliano Piras avrebbe voluto festeggiare con una vittoria il suo 51° compleanno e si augura di presentarsi con la rosa al completo per la prossima sfida. «Non siamo molto fortunati, abbiamo fuori giocatori come Varsi e Simbula che per noi sono fondamentali. Speriamo di recuperarli. Ci giocheremo tutto al ritorno».

Nell’altra semifinale, al Comunale di Monastir, pareggiano (1-1) I.R. Ultimi Moniaflor e Maccioni Marmi. Passano in vantaggio i padroni di casa con Cabras, a legittimare un primo tempo in cui gli Ultimi hanno avuto una maggiore supremazia. I selargini di Gigi Piras vengono fuori solo nella ripresa, dopo una prima fase sottotono. Billo Vistosu, dopo la doppietta siglata una settimana fa, al decimo della ripresa firma la rete che ristabilisce la parità e rimanda ogni verdetto alla partita di ritorno. Anche in questo caso il pareggio è il giusto esito. Un ottimo risultato per gli Ultimi, che hanno chiuso la stagione al sesto posto e dopo aver eliminato la Pgs Audax, da outsider, si ritrovano a giocarsi l’accesso alla finale con i campioni in carica.