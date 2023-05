semifinali, gara2 a milano Dinamo, serve più fisicità 

Sassari. La Dinamo ha bisogno delle ali Bendzius e Jones per far decollare l'attacco. Sassari ha bisogno di più cattiveria in difesa per non venire travolta subito da Milano. Stasera c'è gara2 delle semifinali, sempre al Forum ma alle 21 e la squadra di Bucchi deve dimostrare di potersela almeno giocare, come non è riuscita a fare nel primo match. Occorre almeno provare a ribaltare un pronostico che resta tutto a favore dei campioni d'Italia. Perdere anche oggi significa dare tre match ball all'Olimpia: giovedì e sabato al PalaSerradimigni ed eventualmente lunedì prossimo al Forum. Milano può riproporre la stessa durezza fisica in difesa, quindi bisogna andare di sciabola. Deve capirlo per primo Jones che ha talento ma soffre i contatti. Ma devono comprenderlo anche gli altri giocatori del Banco: occorre girare meglio la palla per avere tiri con meno pressione difensiva, altrimenti si va sempre o quasi a conclusioni contrastate.

Difesa più aggressiva

Per poter costruire più tiri in transizione (con la difesa milanese non piazzata) occorre aumentare l'intensità difensiva. A proposito: dopo il 4/4 da tre che Voigtmann aveva fatto contro Pesaro nella quarta e definitiva gara dei quarti contro Pesaro, ci si aspettava una difesa più attenta sul lungo tedesco. Certo, non è semplice contrastare una squadra che ha lunghi pericolosi da fuori (Voigtmann e Melli) ed esterni che sanno attaccare il ferro benissimo (Shields, Napier e Tonut) eppure con la collaborazione e la cattiveria si può impedire a Milano di partire subito di slancio, come fatto a inizio del primo, secondo e terzo quarto. La Dinamo deve spezzare la gara in frazioni. Ogni quarto è quello decisivo, dove bisogna dare il massimo fisicamente e mentalmente, perché con l'Olimpia non c'è la possibilità di risalire una volta che si incassa uno svantaggio in doppia cifra.

Intanto ieri a Bologna la Virtus ha superato 84-61 Tortona in gara 1.