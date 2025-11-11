Semifinali e quarti di Coppa Italia, in programma 3 gare 

Spazio questo pomeriggio alla Coppa Italia di Eccellenza e Promozione, con il fischio d’inizio fissato per le 15. Per la competizione del massimo torneo regionale sono in programma le semifinali d’andata con due sfide di grande interesse: Atletico Uri-Tempio e Villasimius-Iglesias.

Penultimo turno

Al “Ninetto Martinez” di Uri la squadra di Massimiliano Paba cerca il riscatto dopo la recente sconfitta in campionato contro la Nuorese. I giallorossi potranno contare sul fattore campo ma di fronte avranno un avversario di assoluto valore come il Tempio, attuale capolista del campionato e squadra in grande forma.

A oltre 250 chilometri di distanza, all’Is Casas di Villasimius, si gioca l’altra sfida. L’Iglesias, reduce da due vittorie consecutive e ora terzo in classifica, arriva al match con il morale alto. Il Villasimius vuole invece riscattare la brutta battuta d’arresto di domenica scorsa a Carbonia. «Ci aspetta una partita difficile», commenta il tecnico di casa Antonio Prastaro, «contro una squadra molto forte e in salute. Nel Sulcis dopo il primo gol ci siamo disuniti. Gli avversari sono stati superiori. Ora vogliamo far bene, sono certo che i ragazzi daranno il massimo». Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 26 novembre.

Una gara

Per la Promozione alle 15 si gioca Alghero-Coghinas, incontro valido per l’andata dei quarti di finale. I giallorossi di Mauro Giorico stanno dominando il campionato con un ruolino impressionante: dieci vittorie in dieci partite e un bilancio complessivo di 13 successi in 14 incontri stagionali, con una sola sconfitta (contro il Bosa in coppa, a qualificazione già acquisita). Le due squadre si sono già affrontate in campionato, con la vittoria per 2-0 dell’Alghero. Il Coghinas di Paolo Congiu proverà a contrastare la corazzata catalana.

Le altre sfide d’andata si giocheranno martedì 19 novembre: Arborea-Tonara e Castiadas-Uta alle 18, Bonorva-Li Punti alle 18,30. Le gare di ritorno sono previste mercoledì 26 novembre alle 15, a eccezione di Tonara-Arborea martedì 3 dicembre alle 18.

RIPRODUZIONE RISERVATA