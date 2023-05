Semifinali con sorpresa  

Si è giocato venerdì il turno Over, con due vittorie esterne. Il Real Putzu espugna il campo dell’Ales per 2-1. La rete di Cau tiene accese le speranze dei padroni di casa in vista del ritorno, mentre i putzesi avranno a disposizione due risultati su tre per centrare la finale. Stesso discorso per i 4 Mori Samassi, corsari a Sanluri contro l’Asd Seddori (2-1), grazie alle reti di Paccagnin e Vaquer. Di Deidda la rete biancorossa.

Termina con un pari (1-1) il big match tra Asd Sestu e Nino Disario Villacidro in quella che può essere definita una finale anticipata perl ’Open. Tutto si deciderà sabato nella gara di ritorno. Ko interno per il Real Putzu, sconfitto per 2-0 dal Pimentel. Ai biancoblù servirà l’impresa e un successo con tre reti di scarto al ritorno per potersi giocare la finale del 3 giugno. In caso di parità nel doppio confronto la sfida verrà decisa ai calci di rigore.

Nel weekend scorso si è disputato il turno di andata delle semifinali per gli Open e per gli Over Uisp. E non sono mancate le sorprese, soprattutto nell’Open.

Nel weekend scorso si è disputato il turno di andata delle semifinali per gli Open e per gli Over Uisp. E non sono mancate le sorprese, soprattutto nell’Open.

Un pari

Termina con un pari (1-1) il big match tra Asd Sestu e Nino Disario Villacidro in quella che può essere definita una finale anticipata perl ’Open. Tutto si deciderà sabato nella gara di ritorno. Ko interno per il Real Putzu, sconfitto per 2-0 dal Pimentel. Ai biancoblù servirà l’impresa e un successo con tre reti di scarto al ritorno per potersi giocare la finale del 3 giugno. In caso di parità nel doppio confronto la sfida verrà decisa ai calci di rigore.

Colpi esterni

Si è giocato venerdì il turno Over, con due vittorie esterne. Il Real Putzu espugna il campo dell’Ales per 2-1. La rete di Cau tiene accese le speranze dei padroni di casa in vista del ritorno, mentre i putzesi avranno a disposizione due risultati su tre per centrare la finale. Stesso discorso per i 4 Mori Samassi, corsari a Sanluri contro l’Asd Seddori (2-1), grazie alle reti di Paccagnin e Vaquer. Di Deidda la rete biancorossa.

Finali di Coppa

Il 10 giugno sarà la giornata delle finali di Coppa. Santiago e Castiadese si giocheranno la Coppa nazionale Open, mentre negli Over la sfida sarà tra Isili e Real Putzu. Castiadese-Nino Disario Villacidro (Open) e Guasila 2022-Asd Seddori (Over) si affronteranno per la Coppa Amatori. Da definire infine la data della finale di Supercoppa Amatori tra Cagliari 2007 e Strovina Sanluri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata