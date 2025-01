«Sembrava di essere alla Domus» 

Il 10 sulle spalle, la fascia da capitano sul braccio. Nicolas Viola ha preso così per mano il Cagliari sbattendo la carta d’identità in faccia al Monza, oltre al suo talento cristallino. «Ho trentacinque anni, è vero, ma fisicamente mi sento benissimo. Forse questo è il momento migliore della mia carriera e ho ancora molto da dare», ammette il fantasista calabrese, padrone della trequarti rossoblù e decisivo in entrambe le fasi.

Il carattere

«Purtroppo nelle ultime gare non avevamo raccolto quanto seminato, ma le prestazioni ci sono sempre state», tiene a precisare Viola, che evidenzia il carattere mostrato dalla squadra dopo il gol del Monza. «Lo svantaggio iniziale poteva dare fastidio, in realtà è stato un crescendo che ci ha poi portato a vincere la partita meritando. Eravamo partiti bene, non era facile reagire al gol a freddo ma abbiamo incassato il colpo con personalità, e non era scontato. Questa è la strada giusta», assicura. «Dopo un girone intero sappiamo dove possiamo migliorare e quali sono i nostri punti di forza».

L’identità

Viola elogia lo spirito di gruppo e l’identità ormai acquisita dalla squadra, a prescindere dai risultati. «Andiamo a giocarcela con tutti a viso aperto, orgogliosi della nostra gente che ci ha fatto sentire come se fossimo in casa». Erano oltre duemila ieri allo U-Power Stadium, tra settore ospiti e tribune. «È stata una sensazione incredibile». (f.g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA