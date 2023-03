«Sembra un bel ritorno al passato» 

Il conto alla rovescia è iniziato. Ruspe e mezzi da lavoro sono pronti ad arrivare in via Roma. Un restyling che porta la firma dell’architetto Stefano Boeri, una garanzia per i cittadini. Certo, il cantiere porterà sicuramente in dote importanti disagi alla circolazione, ma i cagliaritani sono ottimisti: «Bisogna avere pazienza, i vantaggi li avremo nel tempo», affermano, consci che per vedere il nuovo look sarà necessario attendere almeno sino a metà del 2024.

«Ci sarà un cambiamento totale, io sono felicissimo perché tutti i miglioramenti in questa città, dal sindaco Mariano Delogu in poi, li abbiamo assaporati negli anni», afferma Salvatore Valenti, residente nel quartiere, «prima bisognava aspettare anni per comprenderli. Oggi, invece, sono quotidiani, subito tangibili. È vero possono portare disagi, ma poi saremo felici dei vantaggi che avremo».

Cagliari come Barcellona

L’uomo, 83 anni, ricorda quando il porto era diviso da via Roma da un muro. «C’era questa recinzione e tutti erano spaventati dall’idea di non averla più. Il risultato? Una città che si affaccia sul mare, proprio come Barcellona e le sue Ramblas. Io sono molto ottimista, sarà bello passeggiare sulla promenade».

Ed è proprio il boulevard alberato il più atteso dai cittadini. «Da anni sogno una Cagliari modello Barcellona: ben vengano i lavori, certo lamentele e disagi non mancheranno, ma si deve avere pazienza perché il risultato finale sarà bello», commenta Laura Piras, «meglio il verde, gli alberi e uno spazio fruibile a tutti, invece, di un parcheggio per auto: dobbiamo puntare sul green e la sostenibilità e questa è la strada giusta».