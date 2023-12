Sembra primavera: a Santo Stefano  in migliaia al Poetto 

Un sole caldo, a fine mattinata quasi 20 gradi, neanche una bava di vento (dopo il Maestrale della settimana scorsa) e per i più coraggiosi anche la tentazione di un tuffo in mare fuori stagione: è martedì 26 dicembre, giorno di Santa Stefano, ma al Poetto sembra quasi primavera inoltrata. Rispettando la tradizione, sono migliaia i cagliaritani alla Prima Fermata. A mezzogiorno il grande parcheggio sterrato accanto a Marina Piccola era pieno. Quasi impossibile trovare un “buco”.

Sabrina Ambu è tra quelle migliaia. Non ha resistito a un’uscita in canoa: «Dopo quelle giornate di forte vento, con questo clima era quasi obbligatorio una passeggiata in canoa dietro la Sella del Diavolo». Una passeggiata di due ore, per intendersi. «Bellissimo, il mare d’inverno è qualche cosa che non si può spiegare a chi non ha la fortuna di vivere a Cagliari. Si può solo vivere», aggiunge. Un concetto che prova a esporre Ilenia Misuraca, siciliana, da cinque anni trasferita in città. «Da quando vivo qui, un giro in sup il giorno di Natale e di Santo Stefano è una tradizione», dice mentre a Marina Piccola sveste la tuta rossa di Babbo Natale. Con l’associazione “Tutti in sup” guidata da Simone Sanna, vivere le festività di Natale significa (anche) una passeggiata dietro la Sella Del Diavolo a bordo delle “tavole” speciali. Tutti rigorosamente vestiti da Babbo Natale. «Bisogna vivere questa esperienza che è unica», dice. «Se non avessi appena curato una bronchite, avrei anche fatto un tuffo.Magari sarà per Capodanno».

Chi non si avventura in mare, trova posto su una sdraio in spiaggia o seduto ai tavolini dei chioschi. Alle Palmette, alle 13, all’ora di pranzo solo posti in piedi. «Uno scenario incantevole», dice Simone Serra, mentre sorseggia una birra. «Noi, sempre presenti al Poetto a Natale e Santo Stefano. Si comincia a fare le prove con l’abbronzatura e si sta all’aria aperta. Senza la fretta di dover scappare per andare a lavoro». Il concetto lo ribadisce Fabrizio: «Niente pranzo “di lavoro” in famiglia, né a Natale nè a Santo Stefano. Solo relax, sole, un panino, qualcosa da bere e una buona compagnia». ( ma. mad. )

