Sembra estate, folla e bagni al Poetto 

Tintarella d’inverno e tuffi fuori stagione. Il mare bagna i cagliaritani quando mancano poco più di tre settimane a Natale. Come era prevedibile, complici le temperature quasi estive, i cagliaritani approfittano dell’ultimo weekend di novembre per prendere d’assalto il Poetto. Basta andare sulla sulla battigia per scattare istantanee (quasi) come a Ferragosto: da metà mattinata parte la caccia a un posto per sistemare la sdraio (che i chioschi mettono a disposizione gratuitamente). «È bellissimo», spiega Fabrizio mentre prende il sole e legge Madame Bovary. «C’ero anche venerdì, ma sabato è molto più bello.Se continua così faremo il bagno a Natale: l’estate è terminata solo sul calendario, ci siamo quasi abituati»,aggiunge.

Naturalmente, presi d’assalto anche i chioschi: alle 14.30 ci sono ancora tante persone che aspettano il turno per sedersi, inforchettare e godersi le prove generali di un Poetto d’inverno che anche quest’anno si annuncia straordinario. E dunque l’immagine di ieri è questa: in spiaggia giovani e meno giovani in ogni angolo disponibile, tra gli ombrelloni, tra i lettini. E poi teli mare uniti per creare ampi spazi dove distendersi. Un assalto vero e proprio assalto.

Ventuno gradi, cielo sereno e acqua da cartolina. E previsioni che “sballano” ancora una volta la fine della stagione, perché al Poetto, nell’ultimo weekend di novembre, sembra che ci sia la folla d’estate. I più coraggiosi tirano fuori il costume da bagno e approfittano per fare una nuotata. «L’ultimo bagno lo avevo fatto il 17 novembre e pensavo che sarebbe stato davvero quello conclusivo di quest’anno», dice Luigi Pisano. «Abitualmente, fino a metà novembre riesco a fare il bagno al Poetto, ma non l’avevo mai fatto così tanto a ridosso dell’inverno», aggiunge. Com’era l’acqua? «Freddina, ma comunque meno di quanto lo sia spesso all’inizio dell’estate quando soffia il Maestrale», risponde.

Dicono che chi nasce a Cagliari non possa stare lontano dal mare: «È un richiamo troppo forte, impossibile resistere, soprattutto con giornate così belle», dice Giovanna Dessì, reduce da un bagno alla Prima Fermata. «Siamo davvero fortunati, viviamo in paradiso». Devono pensarlo in tanti, che sfruttando il weekend approfittano dell’ennesima giornata da incorniciare. Rarissime, infatti, le giacche invernali, sono tante le persone in costume: almeno quante quelle che non rinunciano a una passeggiata, una corsa, una pedalata in bici, un caffè o un aperitivo. «Una meraviglia!», esclama Stefania, universitaria armata anche di crema solare. Presenti famiglie al completo, o solitari di tutte le età. È anche questo il segno di una giornata diversa dal solito. Lo confermano i titolari dei chioschi, per i quali è un sabato da incorniciare. I cagliaritani si godono questo ultimo weekend di novembre che sa di estate. Da martedì, però, le temperature dovrebbero calare ed è previsto un cielo parzialmente nuvoloso. Ma, come dice Martina, mentre sorseggia uno spritz alla Prima, «c’è sempre una buona ragione per venire al Poetto». ( ma. mad. )

