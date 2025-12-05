«Sembra di avere la metro dentro casa»  

Genneruxi, tratto finale di via Ponchielli, ore 14. Il presidente del comitato di quartiere, Virgilio Ricci, è appostato davanti ai binari della metro con l’obiettivo di rilevare il livello di rumorosità nell’ambiente circostante al passaggio del trenino utilizzando un’apposita strumentazione. L’attesa dura poco. Dopo qualche minuto, uno stridio percepito dapprima solo in lontananza squarcia il silenzio e si trasforma in frastuono quando i vagoni si materializzano tra le case. La freccia dell’indicatore schizza subito sul rosso: 93 decibel. «Ben oltre i limiti di tolleranza urbani», osserva preoccupato Ricci, «che di giorno dovrebbero aggirarsi tra 45 e 65 decibel, non di più».

Le vibrazioni

Accanto a lui c’è Luigi De Fraia, imprenditore 64enne che abita proprio lì. «Avete visto? Non stavo scherzando. E avete sentito le vibrazioni? Ne vogliamo parlare? Questo accade ogni cinque minuti o poco più. Ditemi voi se è normale, se si può vivere così. E da quando c’è il doppio binario è anche peggio, con il risultato che il valore delle nostre abitazioni diminuisce». Diversi residenti avrebbero segnalato anche crepe in casa dovute, a loro dire, alle forti vibrazioni. «A tal proposito», rivela Ricci, «abbiamo già informalmente consultato un legale di nostra fiducia, esperto nel campo dell’inquinamento acustico, e stiamo valutando la possibilità di avviare una class action».

Le comunicazioni

Il Comitato, in rappresentanza dei residenti nelle aree limitrofe alla linea metrotranviaria, ha inviato una Pec all’Arst (per conoscenza anche al Comune) per chiedere di poter accedere agli atti e alla documentazione tecnica relativa ai lavori di raddoppio dei binari tra via Mercalli e piazza Repubblica. «Ma non abbiamo ricevuto risposta», si rammarica Ricci. «Abbiamo scritto anche all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, l’Arpas, per chiedere che oltre alle nostre rilevazioni siano effettuate delle misurazioni ufficiali, sia acustiche che vibrazionali». Non solo per strada ma anche all’interno delle abitazioni che fronteggiano i binari. L’auspicio dei residenti, un centinaio quelli che a quanto pare sarebbero pronti ad avviare la class action, è che lungo la tratta che attraversa Genneruxi possano essere realizzate quanto prima delle barriere antirumore. Intanto si richiede almeno una riduzione della velocità del trenino in coincidenza del centro abitato.

«Rispettate le norme»

Secca la replica dall’Arst. «Il progetto del raddoppio della linea è stato a suo tempo sottoposto all’approvazione di tutti gli organismi deputati alla sua analisi e corredato da tutti gli elaborati previsti dalla normativa in vigore», comunica il direttore di Arst MetroCagliari, Carlo Poledrini. «La conferenza di servizi si è svolta nel ministero dei Trasporti giacché risale al periodo nel quale le Ferrovie della Sardegna erano gestite dallo Stato. L’esecuzione dei lavori è stata conforme al progetto approvato. In ogni caso non abbiamo alcun problema a fornire quanto richiesto se, ovviamente, dovuto».

