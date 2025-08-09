Semaforo spento nella Statale 387 

Dopo oltre un mese di traffico a senso unico alternato (col semaforo) riapre al doppio senso di marcia il tratto della Statale 387 di circa duecento metri tra Muravera e San Vito. I lavori sono stati completati per circa il cinquanta per cento «ma era importante – spiega in una nota l’Anas – evitare i disagi agli automobilisti nelle settimane a cavallo di Ferragosto».

I lavori sono un po’ in ritardo rispetto alla tabella di marcia «perché – prosegue la nota dell’ente strade – sono state applicate le disposizioni regionali in materia di salute e sicurezza nel luoghi di lavoro, e cioè nel periodo estivo si lavora dalle ore 6 alle ore 12.30». Sino a pochi giorni fa nelle ore di punta si formavano lunghe code di auto al semaforo. Il cantiere riprenderà alla fine del mese di agosto. In quell’occasione potrebbe ritornare – sino alla fine dei lavori – il senso unico alternato. (g. a.)

