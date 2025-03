Semaforo spento, in centro è caos traffico 

Semaforo spento e trafficonel caos. Disagio esploso nel centro di Selargius da ormai due settimane, da quando via Roma è chiusa alle auto per consentire i lavori di Abbanoa nelle rete idrica principale della città: un cantiere organizzato per step - sino a metà giugno - con una delle principali arterie cittadine in gran parte off limits. E l’impianto semaforico di piazza Maria Vergine Assunta che dal 17 marzo è disattivo.

Le proteste

Inevitabili le lamentele. «La mattina presto e verso l’ora di pranzo regna il caos», racconta Giulia Soi, «ma l’incrocio è diventato pericoloso anche se non c’è molto traffico, perché chi arriva da via San Lussorio corre dimenticandosi che gli automobilisti che provengono da via San Nicolò non hanno molta visuale. Ogni giorno si rischia l’incidente».

«C’è da dire che non tutti rispettano le regole stradali basilari, prima fra tutte la precedenza da dare a chi proviene da destra in un incrocio, e questo è il risultato», fa notare Giovanni Loi mentre si gode la bella giornata seduto sulle panchine accanto alla parrocchia principale della città. «Sicuramente il Comune potrebbe valutare un’altra soluzione per evitare il disordine e i pericoli soprattutto nelle ore di punta». Qualcuno chiede la presenza fissa dei vigili urbani, perlomeno nelle ore di punta: «Basterebbe anche un solo agente all’angolo fra via San Lussorio e via San Nicolò, un’ora la mattina presto e magari verso le 13», propone Giuliana Pisu.

L’unica nota positiva è l’assenza di ingorghi a ridosso della 554, all’uscita e all’ingresso di via Roma, dove da anni si concentrano le lamentele degli automobilisti. «Traffico sparito, a scapito di chi ora deve fare giri immensi per evitare i disagi nel centro», il commento di Giuseppe Melis.

«Serve pazienza»

Il sindaco Gigi Concu difende la decisione studiata dalla Polizia locale. «L’unica soluzione possibile per evitare lunghe code visto che la gran parte della viabilità si sta riversando su via San Lussorio, e quindi in quell’incrocio», spiega Concu. «Tenere il semaforo acceso vorrebbe dire creare davvero degli ingorghi in tutte le direzioni, e bloccare il traffico verso via Manin e via Gallus». Da due settimane il traffico in via San Lussorio è di fatto raddoppiato. «Da quando è chiusa via Roma c’è un 50 per cento in più di auto di passaggio, ma se tutti rispettassero le regole del codice della strada non ci sarebbe nessun pericolo. Capisco i disagi e chiedo per l’ennesima volta di avere pazienza sino a quando non sarà completato il cantiere di Abbanoa. Serve però prudenza e massima attenzione da parte degli automobilisti».

