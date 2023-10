Semaforo spento  da oltre 10 anni  

L’impianto semaforico rimase in funzione per pochissimi anni, dopo essere stato installato dall’Anas nei primi anni del 2000. Venne poi ceduto al Comune di Gonnosfanadiga con verbale del novembre 2007, per tutto il tratto della SS197 dal chilometro 37,530 al 38,970.

Nonostante l’importanza e la necessità di regolare il traffico in via Nazionale, intervenendo anche con sistemi che possano spingere i conducenti di mezzi a regolare la velocità entro i limiti consentiti, da ormai oltre 10 anni l’impianto risulta non più funzionante e, causa condizioni meteorologiche particolarmente violente e atti di vandalismo, uno dei 4 semafori risulta danneggiato e pericolante: la lampada con luce per preavvertire dell’imminenza del cambio di stato, da giallo a rosso, e consentire agli autoveicoli di fermarsi in sicurezza e per tempo, è ormai assente da anni, distaccata per il forte vento, mentre la lampada della luce verde con vetro e pannello di copertura assente.

Una situazione di abbandono sulla quale, considerato anche l’alto traffico quotidiano che si registra nella strada statale, il paese attende ormai da oltre 10 anni che si intervenga per porvi rimedio. Un’urgenza che si è fatta sempre più pressante con il passare del tempo, soprattutto per via dei rischi che corrono gli automobilisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA