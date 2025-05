Semaforo smart al Ponte di ferro  

All’incrocio dell’ex ponte di ferro la circolazione è sempre caotica. D’estate addirittura infernale, soprattutto nelle ore di punta. Perciò il Comune mette mano al semaforo tra le vie Foddeddu, della Lavandaia e Garibaldi applicandogli un nuovo diagramma di fasatura e attuazione della direttrice di via Garibaldi tramite sistemi di rilevamento e conteggio del traffico. «L’incrocio - spiegano dal municipio - è uno snodo principale della viabilità e con l’incremento veicolare del periodo estivo è necessario attivare ogni azione per un migliorare la circolazione». Con una spesa di 2mila euro, un’impresa è stata incaricata di effettuare il settaggio dell’impianto (direttrice via Foddeddu-via delle Lavandaie). «L’intervento favorirà un regolare deflusso della coda ed evitando il congestionamento del traffico». Lo scorso anno, il Comune ha sostituito il vecchio impianto con un dispositivo intelligente costato 14mila euro. (ro. se.)

