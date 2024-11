Semaforo rosso, pioggia di multe 

Dal 22 luglio ben 3.412 automobilisti sono passati con il rosso (e per questo sono stati multati) al semaforo all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria. Con il pericolo di causare incidenti stradali e con l’alto rischio di mettere sotto i pedoni.

Nonostante l’installazione del Photored – l’apparecchio elettronico che scatta la foto ai trasgressori – non sia più una novità, in tantissimi continuano imperterriti a bruciare il segnale di arresto. E se è vero che c’è stata una leggera flessione passando dalle mille multe al mese di agosto e settembre alle 700 di ottobre e novembre, le cifre delle infrazioni e conseguenti sanzioni sono sempre da record. Dati alla mano, c’è persino chi è stato multato e ha continuato a commettere la stessa infrazione anche per altre tre volte, con nuove multe e altri punti tolti dalla patente.

Incrocio a rischio

Che quello tra viale Colombo, via Bonaria e via Nenni fosse uno degli incroci più pericolosi della città, era noto da tempo, così come era noto da tempo che in tantissimi passassero con il rosso.Problema denunciato soprattutto dai pedoni che si trovavano le auto che sfrecciavano a tutta velocità. Ed è per questo che il Comune e la Polizia locale avevano deciso di sistemare la telecamera capace di cogliere in flagrante i trasgressori per preservare l’incolumità di tutti gli utenti della strada.

«Passo tutti i giorni mattina e sera in quell’incrocio» commenta un automobilista, Agostino Valdes, «e ho sempre visto che ci sono persone che passano con il rosso. Ma dato che ormai tutti sanno che c’è la telecamera pensavo che le multe si azzerassero. Forse si tratta di non quartesi che continuano a passare con il rosso. Tra l’altro c’è questa butta abitudine quando scatta il giallo, non di rallentare ma di accelerare con il rischio di mettere sotto qualcuno».

Sanzioni pesanti

Le multe vanno dai 167 euro se si commette l’infrazione di giorno ai 222 euro dopo le 22 con la decurtazione, in entrambi i casi, di sei punti dalla patente. Se si paga entro cinque giorni si ha una riduzione del 5%, se invece si paga oltre 60 giorni si sale a 332 euro di giorno e 433 euro di notte.

«Le telecamere servirebbero ad ogni semaforo» dice una residente in via S’Arrulloni Maria Sarritzu, «perché troppi conducenti non rispettano le regole e poi provocano incidenti gravi. È incredibile come non servano di lezione nemmeno le stragi che stanno accadendo in questi ultimi giorni: passano col rosso, corrono, parlano al telefono e mandano messaggi».

