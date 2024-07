Semaforo rosso, pioggia di multe 

Ottantotto multe in appena 24 ore. L’occhio elettronico installato nel semaforo fra viale Colombo e via Bonaria fa subito strage fra gli automobilisti che “bruciano” il rosso, e conferma la pericolosità dell’incrocio dove giorno e notte si concentra gran parte del traffico cittadino. Il sì in Giunta è di pochi giorni fa, l’ultimo passaggio prima dell’attivazione della telecamera che in automatico rileva le infrazioni e fa scattare le sanzioni.

Il bilancio

Il primo bilancio è allarmante: dall’alba di martedì scorso sino al primo pomeriggio di ieri la telecamera ha registrato 88 automobilisti passati col semaforo rosso - la maggior parte in direzione via Marconi e via Bonaria - e fatto partire altrettante multe a carico dei trasgressori, o comunque dei proprietari dei veicoli immortalati dalla telecamera “Autoscan Red”.

Incrocio pericoloso

Per il Comune la conferma della pericolosità dell’incrocio. «Le verifiche effettuate dalla Polizia municipale hanno evidenziato come l’intersezione tra la via Colombo e le vie Bonaria e Nenni, punto nevralgico della viabilità comunale, pur in presenza dell’impianto semaforico, rappresentasse un pericolo ai fini della sicurezza stradale», commenta l’assessora alla Viabilità Elisabetta Atzori. «I dati allarmanti dei primi due giorni di rilevazione hanno evidenziato ancor più la frequenza con la quale gli automobilisti non rispettano le indicazioni semaforiche. Da qui la conferma della necessità di intervenire con un sistema puntuale di sanzionamento di tali infrazioni, col solo fine di rendere più sicura la circolazione stradale».

Sicurezza prioritaria

E di fronte alla strage di multe registrata nel primo giorno l’assessora assicura: «L’intento non è fare cassa: l’auspicio dell’amministrazione comunale è che il rilevamento automatico delle infrazioni possa fungere da deterrente nei confronti di tutti coloro che si mettono alla guida senza seguire i dettami del Codice della Strada, a volte con distrazione o impertinenza. Meno sanzioni e più sicurezza stradale rappresentano l’obiettivo finale di una scelta che, qualora occorresse potrebbe anche ripetersi in altre intersezioni».

Le altre telecamere

Telecamere montate anche nel semaforo fra viale Colombo e piazza Santa Maria, ma in questo caso la finalità è diversa: «Rientrano nel sistema di videosorveglianza comunale», chiarisce il vicecomandante della Polizia locale Antonello Angioni. «Tuttavia quell’incrocio», spiega, «sarà oggetto di sperimentazione per migliorare le condizioni di sicurezza dei pedoni e l’uscita dei veicoli dalle strade confluenti in viale Colombo, ovvero via Garibaldi e via Verdi. Verificheremo quindi sul campo le soluzioni migliori sulle modifiche da apportare alla tempistica del semaforo». Soluzioni più volte chieste da automobilisti, residenti e commercianti della zona, e dallo stesso consigliere comunale di minoranza Tonio Pani nell’Aula di via Porcu.

