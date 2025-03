Semaforo rosso ignorato, pioggia di multe 

Oltre cinquanta sanzioni in due mesi, con una media di trecento all’anno. Nel semaforo fra via Trieste, via Parigi e via Allende, continuano a fioccare le multe per chi ancora sfreccia bruciando il rosso. «Nonostante sia ormai noto che in quell’incrocio c’è il rilevamento automatico delle infrazioni, e soprattutto senza capire i pericoli che si creano non rispettando lo stop imposto dal semaforo», commenta il comandante della Polizia locale Marco Cantori. Le altre multe sono concentrate in altre vie del del centro per sosta selvaggia, via Roma in testa.

Sanzioni record

Fra gennaio e febbraio i vigili urbani hanno stilato 141 verbali in tutto. Oltre un terzo riguardano il semaforo di via Trieste, contestato da tanti quando è stato attivato il servizio di rilevazione automatica delle infrazioni, e dove a distanza di dieci anni c’è ancora chi passa col rosso. «Una decisione presa a suo tempo per rendere più sicuro quell’incrocio», ricorda Cantori, «ma non tutti purtroppo capiscono i rischi che si corrono non rispettando le minime regole stradali».

Da qui la decisione di confermare il sistema che fa scattare le sanzioni in automatico per il passaggio col rosso, e dove da alcuni giorni è attivo anche il countdown, lo stesso installato nel semaforo di piazza Maria Vergine Assunta: i nuovi dispositivi - così come prevede la legge - si attivano simultaneamente al momento dell’entrata in azione del giallo semaforico, indicando lo scorrere del tempo rimanente a partire dai 5 secondi. «Un ulteriore strumento per garantire maggiore sicurezza nelle strade cittadine», sottolinea il comodante della Polizia locale.

Sosta selvaggia

Le altre sanzioni fioccate nel 2025 riguardano la sosta selvaggia: auto in sosta sopra il marciapiede e lungo le piste ciclabili le infrazioni più frequenti, ma anche sugli attraversamenti pedonali - compresi quelli rialzati - e negli stalli riservati alle persone con disabilità. In via Roma in primis, ma non solo: nella lista dei verbali della Polizia locale ci sono anche via Manin, via della Pace, via Crimea, via San Salvatore, via Peretti, via Rosselli, per citare alcune strade. E via San Martino, dove spesso le auto vengono lasciate in doppia fila e non viene rispettato il disco orario. Problema che si allarga anche nei quartieri satellite di Selargius: a Is Corrias i disagi si concentrano in via Goceano, a Su Planu invece le auto sanzionate sono soprattutto in piazza Boiardo. E in via Ariosto, dove il fenomeno della sosta selvaggia - concentrata negli orari di ingresso e uscita da scuola - è in diminuzione dopo l’installazione di paletti in metallo lungo il marciapiede.

