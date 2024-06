Semaforo rosso, arriva la telecamera 

Arrivano tempi duri per i furbetti del semaforo. Da oggi in poi chi passerà col rosso all’incrocio tra viale Colombo e via Bonaria, uno dei più pericolosi della città, incapperà automaticamente in multe salate.E non ci sarà bisogno degli agenti della Polizia locale per cogliere i trasgressori sul fatto, perché ad immortalarli sarà l’occhio del “Photored”, un apparecchio elettrico che scatta la foto non appena di commette l’infrazione.

Incrocio più sicuro

È il primo passo della messa in sicurezza di viale Colombo dove i più a rischio sono i pedoni costretti ad attraversare tra le auto che passano ad alta velocità, senza prestare la minima attenzione e appunto non curandosi nemmeno di attendere il verde al semaforo.Ed è da giorni che i lavori all’incrocio stavano incuriosendo i passanti che cominciavano a chiedersi cosa fosse quella strana telecamera appena installata.

«Ben venga» commenta Roberto Contu seduto sotto il porticato con un gruppo di amici, «è giustissimo, perché qui passano spessissimo con il rosso, con il rischio di mettere sotto i pedoni. Proprio l’altro giorno uno è passato a tutta velocità col rosso ma non si è accorto che dietro c’erano i vigili urbani che l’hanno subito fermato». Carlo Capobianco, 70 anni, è dello stesso parere anche se solleva qualche perplessità. «Questo purtroppo è un incrocio molto trafficato e si formano code, non vorrei che chi passa con il verde ma si trova ancora incolonnato nell’incrocio quando scatta il rosso, sia multato lo stesso». Impossibile: l’apparecchiatura scatta solo se il veicolo passa con il rosso.

Strisce e rotatorie

«Qqua gli incidenti sono all’ordine del giorno» dice Loredana Doi, 60 anni, «e questa apparecchiatura mi pare una buona idea. Non so fino a che punto possa risolvere, anche se finalmente chi passa con il rosso credendo di farla franca, almeno sarà multato». Restano però da sistemare, «anche altri tratti pericolosi soprattutto per i pedoni, e parlo sia delle strisce davanti al ristorante Arkè sia di quelle davanti al bar Mr Robinson, vicino all’incrocio con via Salieri. Lì ci vorrebbero attraversamenti pedonali rialzati perché si rischia la vita ogni giorno».

Francesco Frau 67 anni avrebbe invece preferito altro. «Qui è necessario ridurre il traffico per questo io avrei preferito una bella rotatoria», dice. Ipotesi difficile per motivi di spazio tanto che per lo stesso problema era stata scartata l’idea di realizzare un mino rondò anche all’incrocio con piazza Santa Maria.

