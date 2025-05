Semaforo per i pedoni spento ormai da mesi: «Si rischia ogni giorno» 

Sono passati diversi mesi e il semaforo pedonale di via Rosselli, all’angolo con via Nazionale e via delle Serre, a Quartucciu, è ancora spento. E così, l’incrocio è diventato pericoloso per i pedoni, moltissimi dei quali non si fidano di attraversarlo, neanche quando le auto hanno il rosso e sono ferme.

Pamela Dentoni abita nella parallela via Don Minzoni e dice di essere costretta a fare giri più lunghi per arrivare a piedi in via Rosselli: «Devo per forza di cose attraversare nella mia via, poi in via Nazionale, per poter raggiungere un lato di via Rosselli. Vedo persone, compresi anziani, che attraversano nonostante tutto, a loro rischio e pericolo. Il Comune deve pensare all'incolumità dei pedoni e rimettere in funzione quanto prima il semaforo». La pensa allo stesso modo anche Elisabetta Spano, che abita via Nazionale: «Spesso, quando non ho tempo di fare un giro più ampio, attraverso in via Don Minzoni, prestando ovviamente la massima attenzione alle auto, e così fanno tante altre persone, perché a volte non si hanno alternative. Aspettiamo ancora che venga riattivato».

Da parte sua, l'assessore alla Viabilità Cristian Mereu dice che «purtroppo sono già state fatte a suo tempo le verifiche necessarie dalle quali è risultato che il cavo di alimentazione del semaforo è stato tranciato da una società che ha realizzato dei lavori in quel tratto. Ragion per cui gli uffici competenti stanno attivando tutte le procedure per ripristinare il collegamento nel più breve tempo possibile».

