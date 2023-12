Semaforo meteo in via Piras 

Installato a Guspini, in via Pio Piras, il secondo semaforo meteo utile nella gestione delle emergenze legate a condizioni atmosferiche estreme. L’apparecchio è stato posizionato in un punto di passaggio per le vie Verdi e Dante e per chi arriva da via Petrarca.

Il sistema è gestito dal servizio meteo della Protezione civile. Verranno segnalati i tre livelli principali di allerta meteo: giallo, arancione e rosso, consentendo ai residenti di comprendere il grado di rischio associato alle condizioni meteorologiche in corso, essendo l’allerta meteo un sistema cruciale per affrontare fenomeni meteorologici intensi come temporali violenti, temperature estreme e abbondanti nevicate.

«L’installazione è stata effettuata in prossimità delle zone più a rischio in modo che i cittadini residenti in quelle vicinanze siano i primi a essere informati», ha comunicato l’assessore comunale all’Ambiente Marcello Serru. ( g. g. s. )

