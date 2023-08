Semaforo ko da mesi, forse sarà sostituito 

Ssemaforo ko da un mese all’angolo fra via San Lussorio e via Manin, in pieno centro a Selargius. Pochi giorni fa l’interrogazione del leader della minoranza Franco Camba in Consiglio: «Quanto tempo occorre ancora per intervenire?». Un problema preso in carico dal settore Viabilità dopo il primo intervento fatto alcuni giorni fa, che però non è stato risolutivo. Tanto che ora si sta valutando l’ipotesi sostituzione del semaforo. «L’importante è che il problema venga risolto prima possibile», aggiunge Camba.

RIPRODUZIONE RISERVATA