Semaforo in tilt da giorni, rischio incidenti 

Non lampeggia e non si accende: il semaforo per i pedoni in via Rosselli, all’altezza dell’incrocio tra via Nazionale, via Don Minzoni e via Le Serre, da ormai una decina di giorni non funziona.

«L’impianto è saltato e nessuno è intervenuto, eppure è così da ormai diversi giorni», attacca Mario Tuveri, residente nel quartiere, «chi arriva da via Le Serre vede il verde per i pedoni spento e non modera la velocità: c’è chi ha paura di attraversare e chi lo fa rischia le penne».

Non è la prima volta, però, che, a Quartucciu, un semaforo salta e resta fuori uso per diverso tempo. Facile, poi credere al pericolo che corrono coloro che in quelle vie si spostano a piedi: qui il limite 30 chilometri orari imposto dall’ordinanza sindacale è un miraggio. «Ci sono mamme con i bambini, o con i passeggini, persone con disabilità che devono attraversare la strada, e senza un semaforo pedonale funzionante diventa davvero pericoloso muoversi», aggiunge Serena Loi.

«È pericoloso circolare in queste condizioni – sottolinea Valeria Pinna -, per portare i miei due bambini al parco dovrei attraversare qui, ma ormai sono costretta a fare un giro lunghissimo per non rischiare di essere investita».

I titolari di alcune attività della zona, che vedono tutti i disagi, che il malfunzionamento sta provocando, si augurano che presto il semaforo venga ripristinato: «In attesa che il problema venga risolto, se almeno ci fossero più vigili a controllare, saremmo tutti più tranquilli, ma prima che loro arrivino, rischia di scapparci l’incidente».