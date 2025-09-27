Semaforo in bilico sulla carreggiata, disagi e pericoli 

Prima ha notato che il semaforo ondeggiava, poi l’ha visto inclinarsi sempre più. Momenti di paura ieri pomeriggio lungo la strada Provinciale 57, all’incrocio per Silì all’altezza del passaggio a livello verso lo svincolo Tiria–Fenosu, quando alcuni automobilisti hanno notato che l’impianto era pericolante e rischiava di finire sulle auto in transito. Erano da poco passate le 14 quando è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno subito messo in sicurezza l’impianto e l'intera area per evitare pericoli agli automobilisti. Sulla Provinciale sono arrivate anche le pattuglie dei vigili urbani, durante le operazioni di messa in sicurezza una corsia è stata delimitata con alcune transenne. Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per accertare quanto accaduto. Non è escluso che il semaforo possa essere stato danneggiato dall’urto di qualche mezzo pesante. In quel tratto sono presenti le telecamere che potranno contribuire a fare chiarezza. Nel frattempo non sono mancati i disagi alla circolazione, ci sono stati rallentamenti all’ingresso di Silì. ( v.p. )

