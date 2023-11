Semaforo guasto, circolazione in tilt 

Un guasto all’impianto semaforico, l’intervento degli operai dell’Anas, il traffico impazzito con pesanti disagi e ritardi per gli automobilisti in transito lungo il tracciato fra gli svincoli per Quartucciu e per Selargius, all’incrocio con la provinciale 15 che porta a Settimo e Sinnai. Gli operai sono intervenuti non appena è arrivata la segnalazione del guasto ma chi nella mattinata ha dovuto percorrere la 554, è stato costretto a pesanti rallentamenti, addirittura a soste prima di arrivare e finalmente superare il semaforo in territorio di Selargius.

In molti hanno pensato a un incidente e al blocco della carreggiata: per fortuna si è trattato, come detto, solo di un guasto tecnico al semaforo. Di sicuro la 554 soprattutto nelle ore di punta continua a rivelarsi una trappola con code infinite ai semafori, fino al bivio per Dolianova. (ant. ser.)

