Semaforo (di nuovo) in tilt all’incrocio di viale Rinascita 

Semaforo in tilt a causa della scheda bruciata, guasto che blocca la sequenza di accensione della luce verde, giallo, rosso. A Sanluri all’incrocio tra viale Rinascita e via Bologna, il più trafficato della città, automobilisti e pedoni sono costretti a fare i conti con l’impianto da oltre una settimana fuori uso, suscitando non poche lamentele. Notevoli i disagi, sia a causa dei numerosi pullman dell’Arst della vicina stazione sia delle auto e dei pedoni diretti al Poliambulatorio della Asl. Non è una novità, l’intersezione che regola uno dei punti d’incontro della viabilità più importanti a sud del centro abitato, periodicamente si blocca. Nel 2017 l’amministrazione aveva espresso la volontà di eliminare il vecchio impianto, al suo posto realizzare una rotonda, anche in nome del risparmio, ogni volta il ripristino impegna risorse da 5 a 7 mila euro. «Dopo il sopralluogo dei nostri tecnici – ricorda l’assessore all’Arredo urbano, Franco Nurra – subito ci siamo attivati per la sostituzione della scheda. Non è immediata, passerà almeno un mese. L’idea della rotonda non l’abbiamo accantonata, non ci sono soldi, ma la volontà e l’impegno di recuperare la somma va avanti». ( s. r. )

