Semaforo delle polemiche, il giallo per i pedoni ora dura 10 secondi 

Le richieste dei pedoni sono state ascoltate. La fase del giallo al semaforo all’incrocio tra viale Colombo, via Bonaria e via Nenni, è stato portato da uno a dieci secondi, dando così modo a chi attraversa di farlo in condizioni di sicurezza, senza il rischio di essere messo sotto.

«Ci hanno ascoltato» dice un residente della zona, Franco Boscu, «adesso possiamo attraversare in sicurezza. Perché prima se davvero ti trovavi in mezzo alle strisce con il giallo non avevi tempo di arrivare dall’altra parte perché era subito rosso. Un secondo era davvero troppo poco, ora invece hanno la giusta durata sia il verde che il giallo». Il problema però adesso, rimane più avanti, «al semaforo all’incrocio tra via Garibaldi e viale Colombo dove le auto svoltano da via Garibaldi contemporaneamente al verde dei pedoni e spesso non danno la precedenza. Credo che qui sarebbe il caso di evitare che scatti verde per tutti».

Il semaforo all’incrocio tra viale Colombo, via Nenni e via Bonaria è da mesi al centro di polemiche per via della raffica di multe dovute all’utilizzo del PhotoRed, la telecamera che scatta solo quando si passa con il rosso e non con il giallo.

