Semafori, Ztl, strade e bilancio triennale: esecutivo alla prova  

Dopo il via libera al rendiconto di bilancio 2024, il Consiglio comunale di Oristano torna a riunirsi oggi, alle 18.30 nella Sala consiliare della Provincia. Come da prassi, la prima mezz’ora sarà riservata all’esame di interrogazioni e interpellanze. I consiglieri di opposizione chiedono chiarimenti sull’impianto semaforico tra le vie Diaz, Cagliari e Satta, sulla manutenzione delle piazze di via Milis e via Sorgono, sull’affidamento diretto per i nuovi varchi Ztl, e sulla nuova piattaforma per disabili presso la struttura Stella Maris. Non mancano le questioni legate agli impianti sportivi, con interrogazioni sul bando per l’assegnazione della struttura comunale Tharros e sui lavori incompiuti a Silì. Tra i punti anche una mozione che chiede la discussione in Aula del nuovo regolamento per le Ztl e le Aree pedonali approvato dalla Giunta. Ma il vero banco di prova per l’amministrazione sarà il punto finale: la verifica degli equilibri di bilancio 2025-2027. Una prova tecnica ma soprattutto politica per la maggioranza del sindaco Massimiliano Sanna, messa a dura prova da numeri risicati e da un infinito braccio di ferro con i tre consiglieri dissidenti di Forza Italia Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi. ( m. g. )

