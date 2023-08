Semafori tutti verdi: caos all’incrocio  

Dovrebbero essere sincronizzati, e normalmente lo sono, ma da ieri quelli che regolano uno degli incroci più importanti della città sono in “tilt”, creando caos (e liti) tra gli automobilisti. Succede nel Largo Carlo Felice: il semaforo sistemato all’altezza di Palazzo Bacaredda, quello che regola il traffico verso via Roma lato porto, diventa verde ma poi quello successivo, all’altezza di piazza Matteotti, ha un tempo di “reazione” molto più lungo e questo crea una lunga fila di auto. Nessun problema, a parte avere un po’ di pazienza, se non fosse che nello stesso momento anche il semaforo disciplina la svolta a sinistra delle auto che da via Roma si immettono nel Largo diventa verde. A denunciarle il malfunzionamento è stato il consigliere comunale Marcello Polastri in un post su Fb.«Per evitare ingorghi, incidenti e inquinamento, pure acustico, il caso è stato segnalato alla Polizia locale e al servizio competente», dice. «Lo stesso problema si è verificato anche sui semafori di piazza D’Armi».

