Semafori spenti sulla 554, caos e rabbia

Semafori spenti, ed è subito caos traffico all’uscita di Selargius. Stesso problema vissuto anche all’ingresso della zona industriale e lungo il tratto selargino della Statale 554, dove, ieri mattina, si sono creati ingorghi e lunghe code d’auto. Con non pochi rischi per i tanti automobilisti rimasti imbottigliati senza impianti semaforici attivi.

Caos e rabbia

Problema causato dallo stop all’energia elettrica programmato dall’Enel nella zona.

«Sono rimasto oltre mezz’ora fermo nel traffico, un delirio», racconta Claudio Puddu, uno dei tanti automobilisti rimasti in fila davanti ai semafori spenti. «L’ennesimo disagio in questo incrocio maledetto, mi auguro che Anas e Polizia locale intervengano per regolare il traffico». Cosa che però non è avvenuta: sul posto non è arrivato nessun operaio dell’Anas - ente responsabile della viabilità state - o dell’Enel, tantomeno la Polizia locale ha potuto garantire la presenza nell’incrocio per carenza di vigili in servizio.

In fila nel traffico andato in tilt c’era anche Andrea Fois, titolare di un’officina nella zona industriale. «Mi ritrovo ad attraversare la Statale più volte al giorno per lavoro ed è stao un inferno», dice. «Senza semafori e vigili regna l’autogestione, con tutti i rischi che ne conseguono per gli automobilisti. Ma c’è da dire che qui i disagi di fatto li viviamo quotidianamente, davanti al mio capannone di via del Lavoro si formano lunghe file, mattina e pomeriggio, questo impianto semaforico così com’è stato programmato non va bene. Non so come si potrebbe risolvere e mi rendo conto che non è semplice, ma una soluzione va sicuramente trovata perché in questo modo non si può andare avanti», aggiunge Fois.

Pioggia di proteste

«Hanno fatto grandi proclami parlando di semafori intelligenti ma le file di auto continuano a formarsi ogni giorno, oggi la situazione ovviamente è peggiorata», le parole di Cinzia Mei, fra i tanti che ieri hanno vissuto l’incubo traffico nella Statale. «Si parla da anni di ammodernamento della 554 senza semafori e con le rotatorie, a mio avviso l'unica soluzione per rendere il traffico più snello e ovviare anche a problemi tecnici come quello che si è verificato oggi».

Disagi che - a cascata - travolgono anche i commercianti della zona industriale. «Abbiamo ricevuto diverse lamentele dei clienti», ammette Rajud Ahmed, dipendente di Bricoworld, attività che si affaccia sulla 554. Dopo le 16 la fine dell’incubo con il ritorno dell’energia elettrica e la riattivazione dei semafori, al termine di una giornata di disagi e anarchia totale sulla Statale 554.

