Semafori spenti: pericoli per pedoni e automobilisti 

Fuori uso da alcuni giorni. a rischio e pericolo dei pedoni che cercano di attraversare e delle auto che occupano l’incrocio. Via Castiglione, angolo via Grandi; via Salvemini, angolo via XXVIII febbraio. Due semafori che regolano il traffico nel quartiere Fonsarda, due punti di snodo e passaggio fondamentali.Sono spenti da alcuni giorni. «Neppure lampeggianti, che almeno la notte avviserebbero del pericolo. Sono proprio spenti», dicono i residenti della zona.

Gli automobilisti si ritrovano al “buio”, senza sapere quando accelerare agli incroci per liberarli più in fretta possibile o fermarsi proprio. I pedoni rischiano una roulette russa sulle strisce pedonali: nei momenti di maggior traffico, si vedono costretti ad attendere anche qualche minuto prima che gli automobilisti li lascino attraversare. «In questo modo la sicurezza viene meno, e attraversare diventa un terno a lotto», dicono i residenti che chiedono all’amministrazione di intervenire il prima possibile.

Semafori in tilt anche tra via Scano e via Cugia: li gli impianti sono accesi, ma il timer che scandisce il tempo per l’attraversamento pedonale è fuori uso. ( ma. mad. )

