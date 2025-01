Semafori in tilt, viabilità stravolta 

Due semafori spenti, fra cui quello dell’incrocio con il T-Red; altri dove il “rosso” ha durata eterna, sensi unici per cantieri aperti. E poi parcheggi selvaggi. È un inizio anno in cui i conducenti che guidano a Carbonia devono avere pazienza ma che inevitabilmente esprimono proteste per alcune situazioni che si trascinano. È spento infatti da prima delle festività natalizie il sistema semaforico fra le vie Roma, Trieste e Trento. Non un incrocio qualsiasi, ma uno dei più importanti della città: regola il traffico davanti alle scuole e in direzione piazza Roma da un lato, centro intermodale dall’altra.

La protesta

«Male – contesta Monica Salis, una mamma – perché all’uscita di scuola quel semaforo è basilare, e lo è anche in altri momenti della giornata: bene comunque la presenza dei vigili». Spenti (con il giallo a intermittenza) dal 2 gennaio anche i semafori fra le vie Satta, Gramsci, Umbria e Costituente, in cui da un anno è attivo il T-Red, simile a un autovelox: rileva chi viola lo stop imposto dal “rosso”. Il semaforo è stato installato anche in conseguenza del tragico incidente che nel luglio 2021 costò la vita alla sedicenne Beatrice Arru. Nel primo semestre di T-red erano state emesse 850 sanzioni. Poi drasticamente crollate.

Il guasto

«Siamo in attesa di capire che esito daranno le verifiche sui due impianti - fa sapere il sindaco Pietro Morittu – monitoriamo la situazione con estrema attenzione». Con la riapertura da ieri del cantiere di rifacimento del manto stradale di viale del Minatore, il traffico viene di nuovo deviato verso via Castelsardo e per uscire da Carbonia si riversa fra via Dalmazia e via Logudoro, dove è in funzione un semaforo con un rosso che dura circa 45 secondi. Si creano file perché il tratto di viale del Minatore verso Sirai è ora chiuso al traffico. L’attenzione dei conducenti deve poi essere massima fra la Grande miniera, il deposito Arst, il parcheggi della stazione e la centrale Enel: ancora in corso la posa delle infrastrutture di un impianto fotovoltaico con la presenza del cantiere che impone allerta. Ad imporre le regole nei confronti degli automobilisti incivili ci stanno pensando invece i vigili: anche ieri sanzionato chi in via Toscana ha lasciato l’auto sul marciapiede, chi nella strettissima via delle Poste ha parcheggiato fuori dagli stalli rendendo difficile la circolazione, chi davanti al mercato civico ha fatto finta che il cartello del disco orario fosse solo un suggerimento e non un’imposizione.

Via Cagliari

Vigili anche in via Cagliari per il consueto scenario delle auto in sosta in strada nonostante la presenza dei parcheggi autorizzati sul marciapiede.

