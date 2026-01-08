Semafori in tilt, doppio verde per auto e pedoni

La segnalazione è arrivata da un cittadino dopo un improvviso blackout che ha interessato la prima parte di corso Garibaldi e il centro di Nuoro. Al ritorno della corrente elettrica, però, la situazione non ha ritrovato immediatamente la normalità: a finire in tilt è stato il semaforo che regola uno degli incroci più trafficati della città, quello tra via Manzoni, via Lamarmora, via Ferracciu e via IV Novembre, creando momenti di forte pericolo per pedoni e automobilisti. In particolare, è saltata completamente l’alternanza tra il verde pedonale e quello riservato alle auto, che risultavano attivi contemporaneamente in tutti gli attraversamenti. Una condizione che ha generato situazioni di rischio, con i pedoni che attraversavano la carreggiata mentre le auto, trovando il semaforo verde, si immettevano negli incroci.

In attesa dell’intervento tecnico, il semaforo è stato spento e il traffico, così come i pedoni, si è affidato alla regola della precedenza, dando priorità prima ai pedoni e poi ai veicoli provenienti da destra.

Dopo la segnalazione, una pattuglia della polizia municipale è stata inviata sul posto per regolare manualmente il traffico e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Gli agenti hanno presidiato l’incrocio.

