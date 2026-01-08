VaiOnline
Corso Garibaldi.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Semafori in tilt, doppio verde per auto e pedoni

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La segnalazione è arrivata da un cittadino dopo un improvviso blackout che ha interessato la prima parte di corso Garibaldi e il centro di Nuoro. Al ritorno della corrente elettrica, però, la situazione non ha ritrovato immediatamente la normalità: a finire in tilt è stato il semaforo che regola uno degli incroci più trafficati della città, quello tra via Manzoni, via Lamarmora, via Ferracciu e via IV Novembre, creando momenti di forte pericolo per pedoni e automobilisti. In particolare, è saltata completamente l’alternanza tra il verde pedonale e quello riservato alle auto, che risultavano attivi contemporaneamente in tutti gli attraversamenti. Una condizione che ha generato situazioni di rischio, con i pedoni che attraversavano la carreggiata mentre le auto, trovando il semaforo verde, si immettevano negli incroci.

In attesa dell’intervento tecnico, il semaforo è stato spento e il traffico, così come i pedoni, si è affidato alla regola della precedenza, dando priorità prima ai pedoni e poi ai veicoli provenienti da destra.

Dopo la segnalazione, una pattuglia della polizia municipale è stata inviata sul posto per regolare manualmente il traffico e garantire la sicurezza degli utenti della strada. Gli agenti hanno presidiato l’incrocio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 