Semafori accesi sul ponte di Marceddì 

Il traffico estivo da e per la Costa Verde passa dalla piccola borgata di Marceddì grazie all’apertura del ponte che da qualche giorno ha i semafori accesi per la viabilità delle auto.

Nato come ponte di sbarramento tra compendi ittici, costruito negli anni ‘80, oggi viene quotidianamente percorso anche dai turisti che lo attraversano per raggiungere la Costa Verde. Il viadotto di Marceddì è da mesi al centro di un’importante opera di riqualificazione e messa in sicurezza che il Comune di Terralba sta portando avanti attraverso l’utilizzo di fondi messi a disposizione dalla Regione durante la scorsa legislatura.

Primo lotto

La prima parte dei lavori, per cui è stato speso un milione e 200mila euro, è terminata in primavera e ha coinvolto la parte inferiore del ponte, con un’importante opera di riqualificazione dei piloni di sostegno della struttura.

Il semaforo

Da alcuni giorni la viabilità del ponte di Marceddì è gestita da un impianto semaforico che permette ai veicoli di percorrere i 900 metri che uniscono le due sponde in un senso unico alternato. «Stiamo monitorando la situazione per evitare che si creino situazioni di disagio legate all’attesa. La ditta incaricata ha tarato l’impianto semaforico proprio con questo obiettivo», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Grussu. I guidatori aspettano qualche minuto più del normale davanti al semaforo rosso ma l’attraversamento risulta già più agevole rispetto al passato, quando due auto si sfioravano con molta facilità, e i danni e i litigi erano all’ordine del giorno.

Secondo lotto

«Attendiamo la fine dell’estate per partire con il secondo lotto dei lavori - spiega ancora Grussu – L’avvio è previsto a ottobre, durerà diversi mesi e il programma prevede l’installazione dell’illuminazione del ponte, la bitumatura, il rifacimento della parte superiore, l’abbattimento di un marciapiedi di circa sessanta centimetri: la larghezza del ponte resterà quindi la stessa ma l’eliminazione di questo gradino consentirà un maggiore spazio utile per il passaggio dei veicoli e dei pedoni». Inoltre, con i 5 milioni disponibili, saranno eliminate le barriere in cemento armato, sostituite con un guardrail. «L’intervento è stato reso possibile grazie all’attenzione del consigliere regionale Emanuele Cera e all’interessamento dell’ex assessore regionale ai Lavori pubblici, Pierluigi Saiu - conclude Andrea Grussu – Il ponte alla fine sarà una delle strutture più utili in provincia e nella nostra Regione».

