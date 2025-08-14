VaiOnline
Baunei
15 agosto 2025 alle 00:46

Selvaggio Blu, escursionista soccorsa  

Un'escursionista americana di 27 anni è stata soccorsa ieri nella zona di Serra Lattone, in un tratto che rientra nel percorso del selvaggio Blu. La ragazza, intenzionata a cimentarsi nel famoso trekking che si sviluppa per 40 chilometri da Pedra Longa a Cala Luna, trovatasi in difficoltà ha lanciato l'allarme intorno alle 9.15. Allarme raccolto dalla squadra dei Vvgili del fuoco di Tortoli e, nello stesso momento, dal Reparto volo Sardegna con base ad Alghero. L'intervento dell'elicottero Drago 148 è stato decisivo e l'incauta escursionista americana è stata tratta in salvo. Le alte temperature di questi giorni non hanno certo agevolato la giovane turista appassionata di trekking e non a caso, in realtà, la stagione dell'escursionismo va in standby nei mesi di luglio e agosto, per riprendere a settembre, con temperature e condizioni climatiche certamente migliori per trekking come il Selvaggio Blu.

orcu

RIPRODUZIONE RISERVATA

