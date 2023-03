Selvaggi vota Lapadula: «Un lottatore» 

L'unico Campione del Mondo nella storia del Cagliari. Fu grazie al suo triennio in rossoblù che Franco Selvaggi si guadagnò la convocazione ai Mondiali di Spagna '82, con Bearzot che lo preferì al capocannoniere della A Pruzzo. Se ha trionfato al Mundial ritiene di doverlo a una persona su tutti: «Devo ringraziare Gigi Riva che ha creduto in me, prendendomi dal Taranto in B nel 1979», ha detto l'ex attaccante a "Il Cagliari in Diretta" su Videolina, Radiolina e pagine social del Gruppo L'Unione Sarda. «Sono orgoglioso di essere andato ai Mondiali con la maglia rossoblù, eravamo una bella squadra e hanno contribuito anche i miei compagni. Qualche mese fa, l'ultima volta che sono tornato, siamo stati assieme quattro ore io e Gigi: sono felice di averlo rivisto».

Un orgoglio

Per Selvaggi 97 presenze e 29 gol fra Serie A e Coppa Italia al Cagliari, dal 1979 al 1982. «Non scorderò mai l'ultimo anno, che ci siamo salvati in maniera miracolosa con dei ragazzini mentre è retrocesso il Milan con Baresi e Tassotti. Ci salvammo col cuore, giocando una partita drammatica con la Fiorentina all'ultima dopo aver vinto 1-4 ad Avellino con una mia doppietta. Forse la più bella soddisfazione della mia vita, oltre ai Mondiali». E il suo triennio in rossoblù non è stato dimenticato, data l'ovazione della Domus quando è tornato a novembre col Pisa: «Un'emozione incredibile, vuol dire che ho lasciato qualcosa. Noi calciatori giochiamo per la gente, a Cagliari ho molti amici e anche i miei figli sono tifosi rossoblù».

Il presente

Selvaggi a inizio carriera ha condiviso qualche mese con Claudio Ranieri: «Alla Roma, nel 1973. Persona straordinaria, la carta vincente per tornare in A anche se non sarà facile. Mi è piaciuta una sua dichiarazione: bisogna aiutare la squadra. E il calore del popolo cagliaritano è straordinario». Domani la Reggina: «È delicata per entrambe, uno scontro diretto. Sono fiducioso». Con Lapadula trascinatore: «È un lottatore e vede la porta, giocatore fortissimo ma bisogna che la squadra lo aiuti di più». Di Reggina-Cagliari, in studio con Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ha parlato anche il doppio ex Beppe Tomasini: «Reggio fu il mio lancio in B a 18 anni. Bisogna andare a giocarcela, forse per noi è un vantaggio che loro abbiano avuta rinviata la partita col Perugia».