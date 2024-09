“Selva”: tutela e rigenerazione da oggi nel bosco di Osilo 

Non un semplice festival ma un progetto culturale, artistico e pedagogico che da oggi a domenica punta a coinvolgere bambini e adulti nella tutela e rigenerazione ambientale. Si svolgerà nel bosco di Badu Canu, alle porte di Osilo, che esibisce la maestosa sughera denominata di Su Pianu e S’Alchimissa uno degli Alberi Monumentali d'Italia. Non a caso si intitola “Selva” l'evento organizzato dalla APS Iconica Selvatica con Ocra Badu Canu e la direzione artistica di Anna Maria Destefanis.

Il festival unisce diverse forme di arte e attività all’aperto: cinema, fotografia, performance, laboratori, passeggiate conoscitive. È diretto a chi non vuole essere spettatore passivo ma protagonista. Per esempio attraverso la messa a dimora degli alberi, la conoscenza guidata degli insetti e la pratica dello shinrin-yoku, che consiste nel trascorrere del tempo in natura sentendosi parte di un unico vitale ecosistema.

Il festival si apre oggi alle 16.30 con il laboratorio gratuito per bambini Selva Kids che attraverso il gioco farà vivere l’esperienza emozionante della piantumazione. Venerdì si prosegue negli spazi di Ocra, nuovo centro di pratiche culturali a cielo aperto avviato grazie al GAL Anglona-Coros. Il Collettivo Artistico Prendashanseaux propone il laboratorio per adulti di danza, meditazione e prossemica in natura Iscurta (ore 16-19). A seguire l'inaugurazione dell’installazione audiovisiva “I stand”, realizzata da Anna Destefanis, Fabio Sau e Alessandro Destefanis, sul tema della desertificazione del Nord Sardegna. Seguirà la proiezione del pluripremiato film “Amanda” di Cristiano Bendinelli.

Sabato alle 10.30 c'è il laboratorio di Shinrin-yoku a cura della guida forestale Daniela Manchia. Alle 11 ritorna Selva Kids e alle 15.30 Food Forest - un bosco da mangiare, workshop sulla progettazione di sistemi agroforestali con alberi da frutto, erbe medicinali e aromatiche. Quindi proiezione del film The Man of Trees (20) del sassarese Tore Manca.

Il festival chiude domenica con Microcosmi, passeggiata per tutti guidata da Mirko Piras che mira a far conoscere gli insetti (10.30-13) e col laboratorio di felicità di Valeria Muledda.

