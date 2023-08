Sella del Diavolo, via le mountain bike 

Via le mountain bike dalla Sella del Diavolo. Lo prevede l’aggiornamento dei piani di gestione delle Zsc, cioè le Zone speciali di conservazione. «Una tutela», secondo il Gruppo d’intervento giuridico, «finora in parte solo sulla carta che riguarda il promontorio di grandissimo valore naturalistico e storico-culturale, degradato da attività impattanti sui delicati habitat naturali».

Tutte le Giunte comunali, scrive in una nota Stefano Deliperi, presidente dell’associazione ambientalista, «hanno confermato quanto emerge grazie alla sistematica campagna per la legalità e la salvaguardia della Sella del Diavolo posta in essere dal Gruppo».

Il Comune «ha deciso di coinvolgere Regione, enti militari titolari di demanio e corpo forestale entro metà settembre, per adottare un’ordinanza di interdizione al transito delle biciclette da condividere con tutti gli enti interessati». L’iniziativa fa parte del Piano degli accessi e della mobilità che in futuro riguarderà una delle due Zsc cittadine.

Di recente il Comune ha emanato un’ordinanza che prevede sanzioni da 25 a 500 euro per chi viola il divieto di transito e sosta sulle dune del Poetto, in applicazione dell’ordinanza balneare regionale. Arriveranno i controlli.

