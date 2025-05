Sella del Diavolo, massima tutela 

Se perfino gli ambientalisti più orgogliosamente “rompiscatole” sono soddisfatti, beh: è decisamente un buon segno. Ma il pressing per arrivare a questo buonumore è stato lungo e accidentato, per la salvaguardia della Sella del Diavolo, che di luciferino deve avere decisamente poco se non è riuscito da solo a difendersi dalle competizioni, o evoluzioni, o ancora entrambe le cose insieme, degli appassionati di mountain bike. Sono quelli, giura lo stesso Stefano Deliperi, presidente del Grig (Gruppo d’intervento giuridico) che ad ogni giro di ruota portano via dall’assai friabile Sella del Diavolo un po’ di terra. In definitiva, un po’ della Sella. E sono anche quelli che, anno dopo anno, hanno realizzato del tutto abusivamente nuovi sentieri da percorrere sfrecciando con le loro biciclette in una zona che ha vincoli paesaggistici indiscutibili. Ora ne è stato aggiunto un altro, parlando di vincoli, grazie alla tutela ampliata da un decreto dell’assessorato regionale all’Ambiente in quel colle, che fa capo anche al Comune.

L’associazione verde

«Il periodo per la raccolta delle osservazioni dei cittadini al decreto firmato dall’assessora regionale all’Ambiente, Rosanna Laconi, è iniziato», festeggia Stefano Deliperi, presidente del Grig, «quindi siamo in pieno iter per fare cessare le evoluzioni degli appassionati di mountain bike in un sito che è estremamente friabile. I sentieri, compresi quelli tracciati abusivamente dagli stessi bikers, saranno calpestabili ma non più percorribili su ruote, a parte uno di collegamento nel quale non si potranno però compiere evoluzioni e nemmeno competizioni: solo spostarsi». Insomma, alla Sella del Diavolo presto si andrà solo per godersi la bellezza della Sella stessa e del paesaggio che da lì si può ammirare. E chi lo farà rispettando le regole, non rischierà di essere travolto da una mountain bike con il suo carico di giovane appassionato delle evoluzioni. «Ci sono addirittura trampolini per il salto, realizzati con terra e pietre», sbuffa l’ambientalista Deliperi, «un fenomeno in crescita negli ultimi anni. E finalmente la politica ha aperto gli occhi e vede la realtà».

I rangers

Anche da parte del Corpo forestale della Regione, cui nell’Isola è affidato il compito di tutela in forza del vincolo idrogeologico, traspare la soddisfazione per il decreto firmato dall’assessora all’Ambiente. «Una parte dei percorsi ciclabili aperti dagli stessi bikers», osserva Gianluca Cocco, comandante regionale della Forestale, «saranno inibiti alle biciclette e aperti ai visitatori del sito»: intende quelli che lo percorrono a piedi. Peraltro, per non aver provveduto a una valida salvaguardia, la Regione stava rischiando una procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea, ma poi per fortuna la Regione ci ha messo una pezza con il decreto per tutelare il bene paesaggistico.

La vigilanza

Al Corpo forestale, che in Sardegna è regionale (quello nazionale è stato assorbito dall’Arma dei carabinieri), spetterà la vigilanza. Almeno per il momento non si sente parlare di telecamere (ma questo non significa che non arriveranno), e di certo sulla Sella del Diavolo non mancherà l’attività di controllo e monitoraggio da parte dei Forestali: «Un compito che spetterà allo stesso Corpo forestale regionale, in particolare all’Ispettorato di Cagliari e la stazione forestale entrambi con le loro pattuglie», anticipa il comandante Cocco. Verosimilmente, quando il vincolo anti mountain bike sarà pienamente in vigore (e lo sarà presto), pur senza promettere nulla il Corpo forestale sembra essere orientato a non passare subito dal nulla alla “mano pesante”: è possibile immaginare un periodo-cuscinetto subito dopo l’entrata in vigore del decreto che taglia fuori le bici dalla Sella del Diavolo. Solo dopo, parleranno gli euro delle multe.

