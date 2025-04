Sella del Diavolo e Colle di Sant’Elia: stop alle bici 

Il passaggio delle bici ha provocato danni rilevanti al suolo e alla vegetazione nelle aree della Sella del Diavolo e del Colle di Sant’Elia: da qui il nuovo divieto di passaggio, introdotto dalla Regione, per mountain bike e biciclette anche a pedalata assistita in queste zone. Consentito, si legge nel testo, «il transito nella strada a fondo artificiale che conduce al faro di Sant'Elia», quello «dei mezzi di servizio e di soccorso» e il passaggio delle bici «lungo la pista che conduce dal faro di Sant'Elia al fortino di Sant'Ignazio».

La novità è contenuta nella delibera approvata dalla Giunta regionale per salvaguardare i territori della Sella del Diavolo e del Colle Sant’Elia, sempre più a rischio dissesto a causa dell’azione umana. Il via libera al documento, su proposta della presidente Alessandra Todde e dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi, modifica dunque le disposizioni contenute nella prescrizioni di Polizia Forestale sui vincoli ambientali che regolano le modalità di passaggio nella zona, in particolare per le biciclette.

Il Corpo Forestale, durante i controlli, ha accertato che in una parte del territorio della Sella del Diavolo e del Colle di Sant'Elia, il passaggio frequente di mountain bike in versanti con pendenza inferiore al 35 per cento ha causato danni rilevanti al suolo e alla vegetazione. Dagli uffici della Regione ricordano che «le prescrizioni vietano il transito veicolare, comprese le biciclette, nei suoli forestali solamente in caso di pendenze superiori al 35 per cento. Ma il Corpo Forestale ha ravvisato deterioramenti anche in alcuni tratti di terreno della Sella del Diavolo e del Colle Sant’Elia che non rientrano in questa fattispecie». Da qui la decisione di vietare il passaggio delle bici in gran parte dell’area.

Sono emersi infatti diversi problemi: «l'interruzione della copertura forestale in corrispondenza della rete dei sentieri; il continuo infittimento del reticolo di sentieri praticati dalle mountain bike; l’erosione del suolo fino alla matrice rocciosa per l'attrito delle ruote delle biciclette sui percorsi; fenomeni di ruscellamento incanalato nei percorsi con conseguente ulteriore erosione; il compattamento del suolo, con conseguente danneggiamento delle radici delle piante e compromissione dell'assorbimento dell'acqua e dei nutrienti».

RIPRODUZIONE RISERVATA