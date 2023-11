Sella del diavolo, domenica escursione 

Natura, storia e cultura a due passi dal centro della città. Riprendono le escursioni guidate alla Sella del diavolo a cura dell’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico (GrIG).

L’appuntamento è per domenica con partenza dal piazzale di Calamosca alle 9.30. L’escursione è aperta a tutti, gratuita, e ai partecipanti sarà dato in omaggio il calendario 2024 del GrIG. Per ragioni organizzative è necessario prenotarsi scrivendo all’indirizzo di posta elettronica grigsardegna5@gmail.com.

Percorrere la Sella del diavolo attraverso il sentiero naturalistico e archeologico è un'escursione attraverso la storia e la natura di uno dei luoghi più suggestivi della Sardegna e di tutto il Mediterraneo, ancora poco noto al grande pubblico, sebbene ormai più di diecimila cagliaritani e turisti l’abbiano già fatto.

Per andare verso la Sella si sale dal versante di Calamosca. Si lascia sulla destra l'Hotel Calamosca, percorrendo l'unica strada asfaltata che costeggia albergo, poi si sale percorrendo un piccolo sentiero, sulla sinistra, in salita, facilmente visibile e segnalato con macchie di vernice sulle rocce.

Nell'ultimo tratto, dopo circa mezzora di salita, si costeggia una rete della zona militare e la salita termina su uno strapiombo direttamente sopra il rimessaggio barche del porticciolo di Marina Piccola, da dove si può cogliere un panorama che spazia da viale Poetto a Molentargius sino, quando la visibilità lo consente, al promontorio di Capo Carbonara.

RIPRODUZIONE RISERVATA