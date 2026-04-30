“Selis”, il Pirri batte il Liverpool 

Olbia. È iniziato ieri con le prime 20 partite il Torneo Manlio Selis. La 29ª edizione della manifestazione di calcio giovanile Under 14 coinvolge 40 squadre provenienti da 10 Paesi suddivise in dieci gironi, che si sfideranno tra Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Telti e Olbia.

Tra le big da battere i campioni in carica del Flamengo, che lo scorso anno hanno superato in finale il Milan 2-1, ma anche Inter, Juventus e Roma, e tra le straniere Espanyol (secondo club di Barcellona), Paris Saint-Germain e Liverpool, clamorosamente battuto dal Pirri 1-0 all’esordio. La fase a gironi, che ha visto debuttare ieri il Cagliari, inserito nel girone G, con un bel 5-1 contro il Club Olimpico Romano e la Torres (girone H), a segno 5-0 con i canadesi del Milton Magic, verrà completata oggi, tra mattina e pomeriggio. Domani mattina gli ottavi, a cui accederanno le prime classificate di ogni girone insieme alle migliori sei. Quarti in programma di pomeriggio tra Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Geovillage e Budoni, semifinali domenica alle 10 a Golfo Aranci e Budoni e finale alle 17 allo stadio Nespoli di Olbia.

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