Sorridente, in mano un filo, come una sarta. Ma sul tavolo, in una stanza dell'ospedale Perrino di Brindisi, c’è un cadavere. È lo scatto pubblicato sui social dalla caposala di Anatomia, Isabella Greco: una foto che la ritrae ricucire parti del corpo dell'uomo. Un post del primo maggio, per celebrare il lavoro: ma ora è esplosa la polemica e potrebbero arrivare provvedimenti dall'Asl di Brindisi.