Selfie con un neonato: pediatra nella bufera 

Ha pubblicato sul proprio profilo social su Instagram la proprio foto in cui compare l’immagine di un neonato nella culla del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di San Gavino. Un’azione compiuta, senza autorizzazione dei genitori del bebè, dalla pediatra Federica Carcangiu, che lavora nel nosocomio sangavinese. Un fatto che non è passato inosservato a qualcuno dei suoi quasi 500 follower su Instagram.

La segnalazione

Da qui la segnalazione via mail della pubblicazione di questa immagine in ambito telematico alla direzione generale della Asl del Medio Campidano, alla direzione sanitaria dell’ospedale di San Gavino Monreale, al direttore sanitario del nosocomio Sergio Pili e al medico responsabile della pediatra e del nido Sergio Salis. «Segnalo – si legge nel messaggio spedito alla redazione del nostro giornale – un comportamento inqualificabile che viola la privacy del nuovo nato, un minore, dei genitori, da parte della dottoressa Federica Carcangiu. Trovo alquanto assurdo che ancora oggi, esista del personale sanitario che pubblichi nei propri profili dei social media, quale Instagram in questo caso, foto con dei pazienti e per giunta minorenni. Nella foto pubblicata è anche inquadrato il cartellino con i dettagli del neonato. Mi auguro che vengano presi dei provvedimenti quanto prima e che la popolazione ne sia messa al corrente».

La Asl

Sulla questione molto delicata, interviene il direttore generale della Asl Giorgio Carboni. «La direzione sanitaria dell’ospedale, venuta a conoscenza del fatto, ha immediatamente provveduto a stigmatizzare l'episodio e la sua responsabile». Il comportamento della pediatra è stato ritenuto non adatto alla tutela della privacy delle persone ricoverate nel reparto dell’ospedale: «Nonostante questo – precisa il direttore generale Giorgio Carboni – l’immagine non consentiva di riconoscere il minore o permettere la lettura dei suoi dati. Considerato inoltre che il profilo Instagram del medico è visibile solo ai suoi follower, la circolazione dell'immagine è avvenuta per responsabilità della persona che l’ha prelevata e trasmessa agli organi di stampa».

La foto della pediatra era accompagnata anche da una frase in inglese: “I don’t feel like dancing” (traduzione: non ho voglia di ballare).

Forse si è trattato di un episodio isolato ma si possono fare solo delle ipotesi perché la pediatra Federica Carcangiu, contattata via messaggio e per telefono non ha risposto.

C’è da rimarcare che la Asl del Medio Campidano ha sempre portato avanti con impegno la tutela della privacy delle persone che vengono curate in ambito sanitario e in particolare in ospedale. Ora bisognerà vedere se l’azienda, oltre al richiamo e alla condanna dell’episodio, prenderà o meno dei provvedimenti disciplinari nei confronti della pediatra.

