Selezioni in Comune, bando prorogato 

Assunzioni in vista al Municipio di Gonnosfanadiga. È stato prorogato il bando di concorso di mobilità volontaria, finalizzato alla selezione di quattro figure professionali da inserire in forze negli uffici del Comune: si tratta di due istruttori amministrativi-contabili, un funzionario ingegnere o architetto e un istruttore agente di Polizia municipale.

La ragione per la quale è stato necessario prorogare i termini è che non c’era nessuno a ricevere le domande. Per «sopravvenuta assenza per cause imprevedibili del personale dell’ufficio competente a ricevere le domande – si legge nell’atto ufficiale – la scadenza di ricezione delle domande è stata posticipata al 20 settembre ore 12». Segue l’invito agli interessati a proporre candidatura «secondo le regole di cui al bando nella sezione bandi di concorso - sezione bandi e gare». Nell’albo pretorio del sito istituzionale, però, l’avviso originario di mobilità volontaria non risulta pubblicizzato né reperibile nella ricerca e nel portale InPA risulta solamente l’avviso di proroga termini di scadenza. Inutile chiedere spiegazioni, dall’assessora competente Gabriella Mallica solo un «Grazie, giro tutto all’ufficio».

Ormai da anni, il Comune di Gonnosfanadiga soffre di personale sottodimensionato rispetto alle necessità del paese. Il problema più segnalato, anche sui social, è il numero di vigili urbani inadeguato rispetto alla sosta selvaggia.

