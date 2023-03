Selezioni Argea, dubbi sui criteri 

Il ricorso al Tar c’è già. A breve potrebbero arrivare un esposto alla Procura e una segnalazione all’Anac. Serviranno a fare chiarezza sulle selezioni per dirigenti indette (e aggiudicate) da Argea per la guida di vari servizi territoriali della Sardegna. Il punto è: si può bandire una selezione, imporre dei requisiti, e poi aggiungerne altri – decisivi – quando si valutano i curricula? Gli avvisi riguardavano le posizioni di direttore di struttura di vari territori, da Iglesias all’Ogliastra. Potevano partecipare dirigenti del sistema della Regione o esterni. E questo era l’unico requisito. Ma quando si sono riunite le commissioni, con i curricula già sul tavolo, si è deciso di ritenere «quale criterio preferenziale l’aver ricoperto incarichi di direzione di struttura in aggiunta al requisito del possesso della qualifica di dirigente». Così chi aveva il curriculum migliore è rimasto beffato. E ha presentato ricorso. Antonello Arghittu, dg di Argea, sostiene: «Tutto in regola e trasparente».

