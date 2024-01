Selezione per la scelta di due operai da assumere per i cantieri municipali 

Il Comune di Sant'Andrea Frius, attraverso l'Aspal, assume due lavoratori a tempo determinato per i cantieri di nuova attivazione. Sarà possibile inoltrare la propria candidatura a partire da oggi sino al 30 attraverso il sito www.sardegnalavoro.it, accedendo alla propria area personale con Spid o Tessere sanitaria e Carta nazionale dei servizi.

Le figure ricercate sono un operaio qualificato (muratore) e un operaio generico ( manovale e personale non qualificato dell'edilizia). Le ore di lavoro previste saranno di 30 settimanali, per un totale di 240 giorni. L'operaio qualificato avrà come mansione quella di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali, consistenti principalmente in lavori di tinteggiatura, ripristino intonaci, e piastrellatura. L'operaio generico darà supporto al muratore per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali comunali. Per entrambi i lavori è richiesta la patente B.

