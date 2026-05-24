Selezione per la Polizia locale 

Il Comune di Teulada, guidato dal sindaco Angelo Milia, ha pubblicato un bando di selezione pubblica per titoli e esami che porteà alla formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione a tempo determinato e pieno o part time, per esigenze stagionali e temporanee, di agenti di Polizia locale. C’è ancora una settimana per decidere di partecipare al bando.

La domanda di ammissione dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma unica di reclutamento (www.inpa.gov.it) entro il 2 giugno 2026. Ciascun candidato che vorrà partecipare alla selezione autenticandosi sul sistema indicato dal Comune dovrà essere in possesso di un indirizzo pec a lui intestato. (f. m.)

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