Selargius & Virtus, prima volta insieme 

Un weekend da bottino pieno. Per la prima volta in stagione, sorridono insieme Virtus Cagliari e San Salvatore Selargius, che nel 4° turno dell’A2 Femminile hanno liquidato rispettivamente Moncalieri e Broni.

Qui Virtus

Alla vigilia del debutto, coach Staico era stato chiaro: il PalaRestivo dovrà essere il fortino nel quale costruire la salvezza. E le sue giocatrici sembrano averlo preso in parola, dopo aver piegato Benevento si sono ripetute al cospetto delle piemontesi: «Siamo stati bravi a trovare quel guizzo che ci ha permesso di vincere», commenta il tecnico, «questa volta la difesa ha risposto positivamente alle mie sollecitazioni. Il nostro è un progetto a lungo termine e dobbiamo dare il giusto tempo alle ragazze».

Qui Selargius

Dopo un avvio sofferente, ha potuto finalmente gioire la Nuova Icom, che ha cancellato lo zero in classifica mettendo alla frusta Broni, una delle big del girone: «In settimana ci siamo allenati bene», spiega il tecnico Chimenti, «di conseguenza abbiamo fatto una buona partita. D’ora in poi dovremo mostrare la stessa concentrazione. Intanto faccio i complimenti alla squadra per l’energia e la voglia che ha saputo mostrare».



