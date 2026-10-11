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Al Cabras.
12 ottobre 2026 alle 01:45

Selargius, una vittoria al cardiopalma 

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Selargius 1

Castiadas 0

Selargius (4-3-3) : Galasso, Bandinu, Cellini, Lepore (22’ st Ragucci), Palmas, Salis, Melis (22’ st Partis), Rinino, Reginato (37’ st Cossu), Saba (42’ st Keita), Pisano. In panchina Congera, Palazzo, Ragucci, Vacca, Spina, Alvarez. Allenatore Prastaro.

Castiadas (4-3-3) : Aramu, Piga, Melis (18’ st Poma), M. Carboni, Grinbaum, Melis, Miranda, Carboni (15’ st Piredda), Marci, Caboni (37’ st Cambarau), Pisu (37’ st Buffolin). In panchina Moro, Patteri, Sanna, Matta. Allenatore Rais.

Arbitro : Atzei di Cagliari.

Reti : 47’ st Salis.

Note : ammoniti Caboni, Poma, Reginato Espulsi Cossu, Piga, Miranda. Recupero 4’ st.

VILLA SAN PIETRO. Da cardiopalma al “Cabras” di Settimo: i selargini agguantano la vittoria all’ultimo minuto e rimangono primi in solitaria a punteggio pieno.

Prima frazione

Primo squillo dei granata con Melis al 7’ che conclude l’azione con un destro tra le braccia di Aramu. Per gli ospiti occasione nitida al 14’ con Marci: si supera Galasso che mantiene la sua porta inviolata.

La ripresa

Ripresa in salita per gli ospiti, in inferiorità dopo un minuto a causa dell’espulsione di Piga. Al 27’ ci prova Rinino ma non trova la porta. Al 40’ anche il Selargius in dieci con l’espulsione di Cossu. Nei minuti di recupero, al 47’, Pisano serve Salis che fredda Aramu per il vantaggio finale.

Il commento

Antonio Prastaro, allenatore del Selargius: «Una bella partita giocata dalle squadre con molta determinazione. Abbiamo raccolto quanto meritato, abbiamo creato tanto e in qualche occasione abbiamo anche rischiato, però alla fine credo che la vittoria, benché sofferta, sia legittima».

RIPRODUZIONE RISERVATA

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