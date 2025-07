Selargius, si tinge di azzurro la saga della famiglia Acunzo  

Acunzo non è un cognome che suoni sardo. Ma in molte palestre dell’Isola, tra Quartu, Sinnai e Cagliari, è ormai di casa. Merito di Claudio, lungo di 204 centimetri, una carriera cominciata tra i fasti della Serie A con la mitica Phonola Caserta, e conclusa tra i parquet sardi. E merito, oggi, dei figli Mattia e Thomas: due percorsi brillanti, che partono da Selargius e arrivano fino all’Azzurro.

Claudio Acunzo nasce a Boscotrecase, ma è Caserta la sua patria cestistica. Parte della squadra scudettata del 1991, vi tornerà più volte, legandosi indissolubilmente alla maglia bianconera. «Mi capita di sentire ancora diversi di loro, anche Tufano e Fazzi: di questi tempi con WhatsApp è più facile».

Una storia nata al Cep

Ed è proprio a Caserta che nascono Mattia e Thomas, rispettivamente nel 2000 e nel 2008. Ma la loro storia inizia altrove, a Cagliari: Torneo dell’Epifania al Cep, la Caserta di Claudio perde in finale contro Siena, ma lui trova qualcosa di ben più prezioso. Assunta Manunza, cestista dell’Astro, sarà la compagna di una vita.

Insieme girano l’Italia per oltre 10 anni, seguendo i suoi trasferimenti tra varie squadre di B d’Eccellenza. Poi la scelta condivisa di fermarsi: Selargius, casa materna, diventa il punto fermo della famiglia. Mattia ha 11 anni, Thomas appena 3. «Mai forzati a giocare a basket», dice Claudio, «mi bastava che facessero sport».

Mattia comincia al San Salvatore, poi Antonianum e infine Esperia. Lì, grazie all’empatia dell’istruttrice Federica Moro, nasce qualcosa di speciale. Il talento si fa evidente, le prime chiamate arrivano da Moncalieri, poi dall’America: diploma alla Kennedy Catholic, Ncaa con Toledo, Robert Morris e Youngstown State. Nel 2023 si laurea in marketing, finanza e comunicazione, poi torna in Italia: prima Salerno, poi Montecatini in B Nazionale. Ala solida, capace di attaccare il ferro in vari modi, è amico di Sasha Grant e sogna in grande.

Thomas talento azzurro

Thomas, classe 2008, è il più giovane e il più alto: 207 centimetri. Talento precoce, cresciuto tra Esperia, Sinnai e Basket ’90. «Lo accompagnavamo anche quattro volte a settimana da Cagliari a Sassari», racconta papà Claudio. Poi Trento, Napoli, e ora Cantù, dove disputerà la B Interregionale. Intanto è protagonista con l’Italia Under 18 agli Europei. Ala/pivot di impatto fisico, gioca in un gruppo che include ragazzi già nel radar Nba. «Per lui gli Stati Uniti potrebbero arrivare più avanti. Ora deve terminare la scuola». Tra un mese, intanto, volerà a Manchester per il “Basketball Without Borders”, camp che ha ospitato molti dei più grandi talenti a livello mondiale.

Una famiglia legata da un pallone a spicchi, e da una terra che ha segnato le tappe più importanti del loro cammino. «Il sogno? Che raggiungano il massimo possibile. Anche solo trasmettere loro qualcosa di ciò che ho vissuto è già una vittoria». E oggi, guardando Mattia e Thomas farsi strada, papà Claudio e mamma Assunta sorridono: la Sardegna forse non compare sul certificato di nascita, ma resterà per sempre la patria cestistica (e affettiva) dei loro figli.



